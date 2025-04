Le parole del coach su Alcaraz alzano un polverone: “Ho dei dubbi su Carlos, il suo approccio al sacrificio…”

Carlos Alcaraz sembra aver ritrovato la forma, i risultati e la fiducia dopo un periodo complicato. Il motivo, ha detto di recente, è semplice: "Ci sono momenti in cui non mi diverto in campo perché è difficile gestire la pressione - le sue parole di qualche settimana fa in un podcast di Luis Vuitton -. Quando non mi diverto mi dico che sto vivendo il mio sogno da bambino. Ho sempre voluto far parte della storia di questo sport. A volte mi è capitato di essere in vantaggio in una partita e di abbassare l'intensità, perdendo poi il match. Penso di agire troppo d'istinto nei momenti importanti, facendo quello che sento, ma tante volte non va bene. Forse bisognerebbe seguire una strategia". C'è chi, però, ha alcuni dubbi sulle prospettive del quattro volte campione Slam.