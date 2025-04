Muguruza sul caso Sinner: “C’è chi ha pagato un prezzo più alto, non c’è uno schema…”

Il caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, terminato con uno stop di tre mesi proposto dalla Wada e accettato dal giocatore, ha sorpreso anche Garbine Muguruza. L'ex tennista spagnola, intervistata da "As", ha parlato delle due vicende che hanno visto come protagonisti il numero uno Atp e la collega Iga Swiatek. "Questi casi di doping sono stati un po' una sorpresa. E' chiaro è che non esiste uno schema su come agire - le sue parole -. In passato c'è chi ha pagato un prezzo più alto e ora c'è chi dice che dobbiamo cambiare qualcosa".