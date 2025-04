Alcaraz ko: niente Madrid e rischia di saltare la sfida con Sinner a Roma. Cosa cambia per il ranking

Niente Masters 1000 di Madrid per Alcaraz , in Spagna sono sicuri. I risultati della nuova risonanza magnetica avrebbero confermato l'infortunio all'adduttore della gamba destra, patito nel secondo set della finale di Barcellona persa contro Rune , che costringerà il murciano al forfait. E questo modificherebbe ancora la classifica Atp in cui Sinner non solo rimarrebbe leader assoluto (9930 punti, 9730 in quella live) con distacco, ma non perderebbe nemmeno ulteriori punti nei confronti dello spagnolo (anzi li guadagnerebbe). Alcaraz, nell'edizione del torneo di Madrid dell'anno scorso, si era fermato ai quarti di finale. Quest'anno doveva difendere 200 punti, ne perderà 190 visto che sarebbe dovuto partire dal secondo turno. Il forfait di Alcaraz sarebbe una chance anche per Zverev per allungare: il tedesco, al secondo posto del ranking con 8085 punti, ha un margine di appena 35 punti sullo spagnolo e a Madrid dovrà proteggere 100 punti. Secondo i media spagnoli, Carlitos annuncerà nella conferenza stampa pre-torneo di oggi (giovedì 24 aprile) la sua rinuncia al torneo di Madrid.

Alcaraz in dubbio per Roma

Non è finita qui: secondo Marca, Alcaraz potrebbe saltare anche gli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 all'8 maggio, e rientrare solamente per il Roland Garros del 25 maggio. Valuterà strada facendo, i dubbi restano. Per lo spagnolo non essere a Roma sarebbe una batosta in termini di punti: l'anno scorso non partecipò, quest'anno avrebbe guadagnato in ogni caso. Intanto, si concentrerà sul recupero totale e per farlo dovrà necessariamente saltare Madrid. Dopodiché, se si riprenderà, tornerà agli Internazionali, ma ad oggi è difficile dirlo.