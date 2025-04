MADRID (SPAGNA) - Debutto ok per Luciano Darderi al 'Mutua Madrid Open', quarto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.055.385 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della 'Caja Magica' della capitale spagnola (combined con un Wta 1000). Il tennista italo-argentino, numero 46 della classifica mondiale, regola in due set - doppio 6-4 il punteggio finale - il francese Quentin Halys (n.52 Atp) dopo un'ora e 14' di match. Il classe 2002 di Villa Gesell accede così al prossimo turno: si giocherà la qualificazione al terzo turno contro lo statunitense Frances Tiafoe, sedicesima testa di serie del tabellone e bye all'esordio. Sorride anche Lorenzo Sonego: il tennista piemontese, n.43 del mondo, debutta sulla terra rossa madrilena con un sofferto 6-4, 7-6 (5) contro il serbo Miomir Kecmanovic (n.47 del ranking) dopo due ore e tre minuti di battaglia. L'azzurro affronterà al secondo turno l'australiano Alex De Minaur, sesto giocatore del seeding.