Djokovic stuzzica Sinner: "Lui e Alcaraz o i Big 4? Beh, vi dico la verità..."

Ancora a caccia del titolo numero 100 in carriera, Novak Djokovic si presenta ai nastri di partenza del Masters 1000 di Madrid con motivazioni speciali. Il torneo della 'Caja Magica' rappresenta infatti per il serbo un'occasione di riscatto dopo la prematura eliminazione dal torneo di Monte-Carlo e allo stesso tempo una nuova tappa di 'preparazione' in vista dell'obiettivo Roland Garros. Carico e rilassato, il serbo trova anche l'occasione di stuzzicare in conferenza stampa Sinner, regalando le sue riflessioni su due 'epoche' tennistiche che ha vissuto in prima persona: quella dei 'fab four' e quella attuale, dominata da Jannik e Alcaraz.