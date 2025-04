Internazionali ci siamo, dal ritorno di Sinner agli azzurri in gara: tutto quello che c’è da sapere

Ancora pochi giorni e poi al Foro Italico arriverà il grande tennis. Dunque l’attesa per rivedere Jannik Sinner è quasi finita, per giunta da numero uno del mondo, con l’82^ edizione degli Internazionali che prenderà il via ufficialmente il 29 aprile con le pre-quali, mentre per i big bisognerà aspettare la settimana successiva per un cammino che comincerà il 6 maggio e arriverà alla finalissima del 18. Ma la speranza del