Musetti diretta Atp Madrid: segui il match contro Etcheverry

MADRID (SPAGNA) - È il giorno del debutto sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid per il 23enne azzurro Lorenzo Musetti , n.11 del mondo che dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz a Monte-Carlo ha saltato per infortunio il torneo di Barcellona e oggi (26 aprile), nella capitale spagnola, sfida il 25enne argentino Tomas Martin Etcheverry (n.51 Atp) nel match valido per il secondo turno. Segui la diretta della partita.

11:04

Musetti ed Etcheverry in campo per il riscaldamento

Lorenzo Musetti e Tomas Martin Etcheverry hanno fatto il loro ingresso in campo all'Arantxa Sanchez Stadium e dopo il riscaldamento si sfideranno nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid.

10:51

Su quale campo si gioca la sfida tra Musetti ed Etcheverry

La sfida tra Lorenzo Musetti e Tomas Martin Etcheverry, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid in corso sulla terra rossa della 'Caja Magica', è il primo in programma oggi (26 aprile) sul campo dell'Arantxa Sanchez Stadium (inizio previsto per le ore 11).

10:45

Caccia alla top 10 per Musetti: come può raggiungerla a Madrid

Secondo i bookmakers, che davano come favorito Carlos Alcaraz prima del suo forfait, è Matteo Berrettini e non Lorenzo Musetti l'azzurro con più chance di vincere il Masters 1000 di Madrid.

10:37

Dopo aver sfiorato l'ingresso in top 10 grazie alla finale conquistata a Monte-Carlo, l'azzurro Lorenzo Musetti (ora n.11 Atp) può riprovarci nel Masters 1000 di Madrid. APPROFONDISCI

10:30

Musetti contro Etcheverry: i precedenti

Sfida inedità quella tra il 23enne toscano Lorenzo Musetti (n.11 Atp) e il 25enne argentino Tomas Martin Etcheverry (n.51 Atp), che non si sono mai affrontati prima di oggi sul circuito e si ritroveranno dunque di fronte per la prima volta sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid.

