Berrettini e Arnaldi-Djokovic diretta Atp Madrid: le partite di oggi

MADRID (Spagna) - Giornata ricca di impegni per i tennisti italiani al torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Dopo l'impresa di Arnaldi contro Novak Djokovic e il successo di Lorenzo Musetti, scendono in campo anche Berrettini e Darderi. Il tennista romano affronterà lo statunitense Marcos Giron , nel tardo pomeriggio l'altro italiano sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe.

17:28

Arnaldi: "E' stato tutto perfetto"

"Djokovic è sempre stato il mio idolo, ero felice soltanto di sfidarlo - ammette Matteo Arnaldi dopo il successo contro Novak Djokovic - so che lui non è al meglio della condizione, ma per batterlo ho dovuto giocare il mio migior tennis. All'inizio ho cercato soltanto di battere la mia grande emozione, poi mi sono calmato e le cose sono andate meglio, Sono partito avanti nel punteggio, ora voglio rivedere questa partita. Da quando avevo dieci anni cercavo di giocare come lui. E' stato tutto perfetto.E' incredibile essere qui, non avevo mai giocato sul Centrale di Madrid. Ho cercato di scambiare tanto, ho dato tutto".

17:20

Arnaldi batte Djokovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-4

Arnaldi trova un buon servizio, la risposta di Djokovic è lunga. Ancora un errore in risposta da parte del serbo. Altro colpo profondo di Arnaldi che conquista il punto: l'italiano ora ha tre match point a disposizione. Ottima risposta di Djokovic che va a segno. Djokovic sbaglia la risposta, Arnaldi vince la partita in un'ora e quaranta minuti

17:15

Djokovic accorcia le distanze: Arnaldi conduce 5-4

E' lungo il pallonetto di Arnaldi. Servizio vincente di Djokovic. Ancora una battuta inarrivabile del serbo. Djokovic vince lo scambio a rete e vince il game.

17:14

Arnaldi, che show: 5-3

Grande colpo di Djokovic che trova una traiettoria impossibile con il rovescio. Ancora un dritto vincente di Djokovic che aggredisce il campo e porta a casa il punto. Ottima difesa di Djokovic, Arnaldi sbaglia il colpo a rete: tre palle break per il serbo. Errore di Djokovic che vanifica la prima palla break. Djokovic non chiude il colpo, e Arnaldi ne approfitta: altra palla break annullata dall'italiano. E' lungo il dritto di Djokovic, il serbo sciupa anche la terza palla break: parità. Ace di Arnaldi! Ancora un servizio vincente dell'italiano che annulla tre palle break e conquista un game determinante.

17:06

Arnaldi piazza il break e si porta avanti: 4-3

E' corto il rovescio di Djokovic, Arnaldi conquista il punto. Altro errore del serbo che sbaglia la misura con il dritto. Termina a fondo campo il cross di Arnaldi che spinge troppo sulla diagonale. Il dritto di Arnaldi termina sulla rete: Djokovic vince lo scambio. Ottima difesa di Arnaldi, Djokovic sbaglia la volèe a rete consegnando una palla break all'avversario. Arnaldi piazza il break dopo uno scambio rocambolesco

17:00

Arnaldi torna in parità: 3-3

Arnaldi sbaglia il rovescio regalando il primo punto del game a Djokovic. Arnaldi non risce a gestire il colpo e sbaglia a rete. Servizio vincente per l'italiano. Errore di Djokovic nello scambio. Arnaldi trova lo smash vincente. Dopo uno scambio meraviglioso, Arnaldi sbaglia la misura: parità. Arnaldi va a segno trovando un punto fondamentale. Esce il dritto di Arnaldi: parità. Ottimo colpo da parte dell'italiano che trova un rovescio vincente. La risposta di Djokovic è lunga, Arnaldi mantiene il turno di servizio.

16:50

Djokovic torna avanti: 3-2

Djokovic va a segno con il dritto. Arnaldi sbaglia la risposta nello scambio. Servizio vincente di Djokovic. Il serbo sbaglia la misura con il dritto. Ancora un errore nello scambio per Djokovic. E' lungo il dritto di Arnaldi, Djokovic vince il quinto game.

16:47

Arnaldi resta in scia: 2-2

Djokovic sbaglia la risposta sul servizio di Arnaldi. Djokovic conquista il punto dopo un grande scambio. Ancora un colpo straordinario di Djokovic che sorprende Arnaldi. L'italiano palesa qualche diffcoltà sulla prima di servizio. E' lungo il rovescio di Djokovic. Ace di Arnaldi! Ottima risposta di Djokovic sul servizio di Arnaldi: parità. Errore a rete di Djokovic. Arnaldi prende in contropiede Djokovic e conquista il punto decisivo del game.

16:39

Djokovic si riporta avanti: 2-1

Djokovic conquista il primo punto. Il serbo va ancora a segno. Errore gratuito di Djokovic. Arnaldi cerca una risposta lungo linea ma non trova la misura. Ace di Djokovic.

16:36

Arnaldi si porta in parità: 1-1

Arnaldi piazza subito un ace. Altro colpo vincente dell'italiano che chiama a rete Djokovic con una palla corta e poi lo infila con un cross. Ottima spinta di Arnaldi che gestisce al meglio lo scambio e porta a casa il punto. Djokovic affonda il dritto trovando il punto. Errore di rovescio di Djokovic, Arnaldi vince il secondo game del secondo set.

16:33

Djokovic si porta avanti nel secondo set: 1-0

Inizia il secondo set, Djokovic al servizio. Servizio vincente del serbo. E' lungo il dritto di Djokovic. Ace di Djokovic con un servizio esterno. Ancora un ace per il serbo. Ancora un colpo vincente in campo aperto per Djokovic che vince il primo game del secondo set.

16:27

Arnaldi vince il primo set

Djokovic sbaglia con il rovescio. Il serbo conquista il punto con la risposta. Ancora un errore di rovescio per Djokovic. Il serbo cerca di chiudere lo scambio e sbaglia ancora: due set point per Arnaldi. Djokovic trova l'incrocio delle righe annullando il primo set point. E' largo il rovescio di Djokovic, Arnaldi vince il primo set in 49 minuti con il puntaggio di 6-3.

16:24

Arnaldi piazza il break: 5-3

Djokovic conquista il primo punto dopo l'errore di Arnaldi nello scambio. Arnaldi intuisce la palla corta di Djokovic e conquista il punto. Servizio vincente del serbo. Altro punto di Arnaldi che sorprende ancora Djokovic. Questa volta Djokovic va a segno con una palla corta. Djokovic sbaglia l'attacco: parità. Doppio fallo per Djokovic, palla break per Arnaldi. Altro doppio fallo per il serbo, Arnaldi piazza il break!

16:15

Arnaldi torna avanti: 4-3

Djokovic sbaglia la risposta sul servizio di Arnaldi. Ace per l'italiano: è il secondo della partita. E' lunga la risposta di Arnaldi: il dritto finisce a fondo campo. Arnaldi vince uno scambio spettacolare e sorprende Djokovic con una palla corta. Arnaldi non trova la misura: il suo rovescio è largo. Grave errore di Arnaldi: parità. Arnaldi conquista un punto importantissimo nell'economia del match. Errore di Djokovic che consegna il game all'italiano.

16:10

Djokovic si riporta in parità: 3-3

Doppio fallo per Djokovic. Servizio e dritto in campo aperto per il serbo che conquista il punto. Ottima risposta di Arnaldi sulla quale Djokovic non trova la misura. Il serbo conquista un altro punto annullando il vantaggio dell'italiano. Arnaldi sbaglia la risposta con il dritto. Altro errore in risposta per l'italiano.

16:05

Arnaldi si riporta avanti: 3-2

Djokovic piazza la risposta vincente. Arnaldi trova il punto sorprendendo il serbo con una palla corta. Arnaldi piazza un servizio vincente. Errore dell'italiano dopo la risposta di Djokovic. Si perde a fondo campo il dritto di Arnaldi: palla break per Djokovic. Arnaldi vince lo scambio e annulla la palla break del serbo. Servizio vncente di Arnaldi che piazza il suo servizio al centro. Djokovic alza il ritmo dei colpi e conquista il punto: parità. Arnaldi conquista un gran punto dopo aver condotto lo scambio contro il serbo. Djokovic alza il ritmo e porta a casa il punto: parità. E' lunga la risposta di Djokovic sul servizio di Arnaldi. Djokovic compie un altro errore, Arnaldi conquista il game dopo aver salvato una palla break.

15:56

Arnaldi-Djokovic 2-2

Djokovic sfrutta l'errore alla risposta di Arnaldi per conquistare il primo punto del quarto game. Servizio vincente per il serbo. E' lungo l'attacco di Djokovic: il suo dritto si perde a fondo campo. Servizio e dritto incrociato: altro punto per Djokovic che forza il colpo andando a segno. Altro colpo vincente di Djokovic che vince il quarto game.

15:52

Djokovic piazza il contro break, Arnaldi avanti 2-1

Arnaldi piazza subito un servizio vincente. Arnaldi gioca una palla corta, ma Djokovic intuisce il colpo avversario e conquista il punto. Va a segno l'attacco con il dritto di Djokovic. Ace di Arnaldi! Errore grossolano di Arnaldi, palla break per Djokovic. Arnaldi tira il proprio dritto sulla rete, Djokovic piazza il contro break

15:47

Arnaldi piazza subito il break!

Il serbo conquista il primo punto. Errore di Arnaldi da fondo campo. L'italiano sfrutta un errore gratuito del serbo per conquistare il primo punto del game. Servizio vincente di Djokovic. Il nastro aiuta Arnaldi che conquista il punto con un dritto al centro del campo. Arnaldi vince lo scambio con un cross incrociato sul quale Djokovic non trova la misura: parità. Altro errore del serbo: palla break per Arnaldi. E' largo il dritto di Djokovic, Arnaldi piazza il break

15:42

Arnaldi-Djokovic: 1-0

Un errore di Djokovic regala il primo punto della partita ad Arnaldi. Altro errore di misura del tennista serbo che spedisce la palla a fondo campo. Buona risposta di Djokovic ed errore dell'italiano che tira sul nastro. Altro errore di Arnaldi che sbaglia lo scambio sotto rete. Va a segno l'attacco di Arnaldi dopo un ottimo servizio esterno. Dritto vincente di Arnaldi che conquista il primo game del primo set.

15:35

Arnaldi-Djokovic, inizia il riscaldamento

I due tennisti sono in campo sul centrale del tennis di Madrid: l'italiano ha vinto il sorteggio e servirà per primo

15:10

Arnaldi vs Djokovic: sfida inedita

Matteo Arnaldi e Novak Djokovic non si sono mai incontrati nel corso della loro carriera. Quello odierno è il loro primo incontro

15:00

Berrettini vs Giron: il bilancio

I due tennisti si sono affrontati nel corso della loro carriera in due occasioni, lo statunitense ha vinto entrembi gli incontri: il primo nel 2020 a Parigi (7-6,6-7, 7-5), il secondo nel 2024 ad Halle (3-6, 6-4, 6-3).

