Sonego eliminato da Madrid: troppi errori contro De Minaur

L'esordio contro Miomir Kecmanovic era stato positivo, ma al secondo turno Lorenzo Sonego viene eliminato da Alex De Minaur, ottenendo la quarta sconfitta in altrettanti incontri con l'australiano. La partita era cominciata bene con il break dell'azzurro, poi l'avversario ha preso il controllo e non l'ha mai lasciato fino alla fine: vittoria in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. A fare la differenza in negativo per il numero 43 del mondo sono stati i tanti errori non forzati, ben 32, decisamente troppi punti regalati a un tennista solido come l'australiano.