Djokovic, il gesto con Arnaldi gli porta male: dal sale al break, è un attimo

Djokovic ci ha messo il sale, ma il pepe ce lo ha messo Arnaldi. Durante il primo set al Masters 1000 di Madrid il tennista serbo chiude il punto con una grande palla corta e si esalta, mimando il gesto di mettere il sale per insaporire una pietanza. Siamo sul 30-30 e 4-3 per il tennista azzurro. Un gesto che però, invece di caricare l'ex numero uno al mondo forse lo deconcentra. Nole infatti subito dopo commette due doppi falli che regalano ad Arnaldi un break decisivo. Il set finisce poi 6-3 a favore di Matteo. Non è passato inosservato nemmeno il look di Djokovic: una maglia rosa della Lacoste, con delle righe bianche a rappresentare un campo da tennis. In molti sui social hanno ironizzato, qualcuno lo ha paragonato al "Fior di fragola", il celebre gelato dell'Algida.