Arnaldi, impresa da brividi a Madrid: battuto Djokovic in due set!

Inizia in discesa la partita di Arnaldi, che nel secondo gioco trova subito il break per portarsi avanti 2-0. L'azzurro non riesce però a confermare il vantaggio e cede il controbreak immediato. Nel quinto game deve annullare una palla break che avrebbe portato Djokovic avanti e poi strappa la battuta al serbo sul 4-3 per andare a servire, con successo, per conquistare il primo set. Troppi gli errori di Djokovic, saranno 32 i non forzati al termine del match, per provara ad abbozzare una rimonta e nel sesto game Arnaldi trova un nuovo break per salire sul 4-3. Nel game successivo annulla tre palle break consecutive e fa un altro passo importante verso la vittoria prima di riuscire a chiudere la partita.

Arnaldi, la gioia dopo il successo

"È un sogno che si avvera, Novak è sempre stato il mio idolo - ha detto l'azzurro al termine della sfida -. Ero già contento solo di poterlo sfidare, l'ho anche battuto. So che non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio miglior tennis per batterlo. All'inizio ho cercato di non 'farmela sotto', ero molto teso, ho cercato di colpire e scambiare per farlo sbagliare. Poi mi sono calmato. Sono contentissimo. Devo rivedere questa partita, lo vedo in tv da quando ero bambino. È stato tutto perfetto".