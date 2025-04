Un ritorno in grande stile per Lorenzo Musetti, che dopo la finale raggiunta a Montecarlo inizia con il piede giusto la sua avventura nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista carrarino, testa di serie numero 10 del tabellone, ha superato al debutto Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 7-6(3) 6-2 riuscendo a guadagnare l'accesso al terzo turno dove affronterà Stefanos Tsitsipas. Oggi pomeriggio dopo la vittoria di Arnaldi, tutti i match sono stati rinviati per il black out che ha colpito la Spagna, compreso quello tra Musetti e Tsitsipas.