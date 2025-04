Berrettini-Draper, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Più forte anche dei problemi fisici: Matteo Berrettini approda al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano, testa di serie numero 30 del tabellone, si è imposto su Marcos Giron in rimonta con il punteggio di 6-7(3) 7-6(6) 6-1 nonostante un fastidio all'addome che lo ha costretto a ridurre la velocità del servizio e dei colpi da fondocampo nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro affronterà la quinta forza del seeding Jack Draper, vittorioso in due set su Tallon Griekspoor. Doveva giocare oggi, ma tutti i match sono stati sospesi per il black out che ha colpito la Spagna e che non ha risparmiato la Caja Magica a Madrid.