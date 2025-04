Madrid e il black out, la telecronaca di Arnaldi senza vedere la partita: "Ecco come abbiamo fatto"

MILANO - Di colpo, il blackout. Le immagini spariscono dallo schermo mentre la partita tra Arnaldi e Dzumhur va avanti, i due telecronisti di Sky Sport restano spiazzati dall’inconveniente, ma poi non si perdono d’animo e continuano il loro racconto come se nulla fosse accaduto. Federico Ferrero e Raffaella Reggi hanno fatto affidamento sulla loro esperienza e su un orecchio molto sottile per commentare la sfida dell'Atp Masters 1000 di Madrid dove il tennista italiano ha prevalso qualificandosi al turno successivo.