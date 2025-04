Masters 1000 Madrid, la comunicazione ufficiale dopo il black out in Spagna: il programma di oggi con Berrettini e Musetti

Il black out che ieri ha colpito gran parte della Spagna è in via di risoluzione. Anche alla Caja Magica di Madrid, dove ieri sono state annullate quasi tutte le partite (ha giocato solo Arnaldi), gli organizzatori hanno fatto sapere che i problemi sono risolti. Le partite inizieranno a partire dalle 12, con un’ora di ritardo rispetto all’orario ufficiale, che riportava le 11. “L’alimentazione elettrica è stata ripristinata alla Caja Mágica. Per garantire il corretto funzionamento dell'intera struttura, i cancelli apriranno alle 11:00 e le partite inizieranno alle 12:00” si legge sui social dell’organizzazione.

Berrettini e Musetti in campo

In campo oggi Berrettini e Musetti. Il tennista romano sfiderà il britannico Jack Draper. Da valutare le sue condizioni fisiche dopo la vittoria con Giron ottenuta con un grande terzo set, ma dopo l’intervento del fisioterapista per problemi muscolari all’addome. La sua sfida è la terza in programma sul campo 3, quindi dovrebbe giocare non prima delle 15. Musetti invece ritrova Tsitsipas due settimane dopo la vittoria a Montecarlo. Anche la sua è la terza sfida in programma al Manolo Santana Stadium, quindi giocherà più o meno in contemporanea con Berrettini. In programma anche i quattro ottavi di finale già definiti: Zverev-Cerundolo, Menisk-Bublik, Fritz-Ruud e Medvedev-Nakashima.