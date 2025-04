Purcell accetta 18 mesi di sospensione dall'Itia per doping: perché non centra nulla con il caso Sinner

Il tennista australiano Max Purcell ha accettato una sospensione di 18 mesi ai sensi del programma antidoping del tennis: lo ha comunicato ufficialmente l’ Itia . Il caso del tennista che ha raggiunto l’ottavo posto nella classifica mondiale di doppio a settembre 2024, non può essere paragonato minimamente al caso Sinner . Intanto perché Purcell ha ammesso di aver violato l’articolo 2.2 del programma antidoping ricevendo infusioni endovenose di vitamine per oltre 500 ml il 16 e il 20 dicembre 2023, quando il limite previsto è di 100 ml in un periodo di 12 ore. Non solo, ma dai messaggi che si è scambiato sul cellulare con un altro tennista è risultato evidente il suo tentativo di nascondere i trattamenti. Le sostanze iniettate non sono vietate, si tratta di vitamine, ma il codice antidoping punisce anche i metodi vietati, e questo è uno di quelli. Jannik, ormai è noto, è stato contaminato involontariamente con il Clostebol tramite uno spray che si era spruzzato sul dito il suo ex fisioterapista Naldi per curarsi una ferita, ed è riuscito a portare le prove in breve tempo.

Lo scambio di messaggi con un altro giocatore

Il 27enne australiano ha collaborato fin da subito con l'Itia e per questo ha ottenuto uno sconto della pena del 25%. Potrà tornare in campo l’11 giugno 2026. Purcell perderà anche tutti i risultati e i guadagni ottenuti nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2023 e il 3 febbraio 2024. Nelle motivazioni dell'Itia sulla sospensione di Max Purcell si legge.

“Il 16 dicembre 2023, i due giocatori si sono scambiati messaggi relativi a una “seduta di idratazione” presso una clinica medica (Clinica) e alle 15:45 circa, il Giocatore ha inviato messaggi al Giocatore 2 confermando di aver ricevuto un'infusione.

Quel giorno i due giocatori si sono scambiati una serie di altri messaggi riguardanti l'infusione.

Questi messaggi indicano che: (i) il Giocatore ha chiesto al personale della Clinica di non tenere ricevute relative alle sue infusioni; (ii) il Giocatore ha discusso i modi in cui poteva giustificare le infusioni, tra cui la finta di ricevere le infusioni, compresa la finta malattia; e (iii) il Giocatore ha successivamente ricercato se l'infusione fosse o meno proibita ai sensi del Codice WADA (in particolare, se si trattasse dell'ingrediente stesso o dell'infuso). Se fosse l'ingrediente stesso o l'acqua ad essere rilevante per il limite di 100 ml entro 12 ore)". È evidente la differenza tra i due casi, anche se sui social è già partito il tam tam con paragoni che non stanno in piedi e insinuazioni varie.

Purcell: "Sto combattendo ogni giorno con dei tic nervosi"

Max Purcell ha accettato positivamente la sentenza, e si è sfogato con un lungo post su instagram in cui ha rivelato che questa storia ha messo a repentaglio anche la sua salute: “Questo caso è andato avanti per mesi, condizionando seriamente la mia qualità della vita. Dal non riuscire a dormire e mangiare, al rifiutare di essere me stesso, allo sviluppare tic nervosi e ansiosi con cui sto ancora combattendo ogni giorno. Non riuscivo a godermi nulla senza avere il pensiero di quel caso e le infinite possibilità di quale sanzione avrei ricevuto. Sono così contento che sia finita e che posso guardare avanti. Tutte le sostanze dell’infusione sono approvate dalla WADA e non mi hanno dato nessun beneficio nella performance. È avvenuto 11 giorni prima del mio debutto in stagione, dopo che non mi sentivo bene ed ero affaticato per l’allenamento”.