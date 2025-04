Sinner: "Ho pensato di lasciare il tennis. Scudetto? Non voglio gufare"

Sinner a tutto campo , come lo conosciamo sulla terra, sull'erba e sul cemento. Stavolta l'ha fatto davanti alle telecamere del TG1, parlando di tutto: dal caso Clostebol (ovviamente) alle critiche ricevute, dall'idea di mollare ai nuovi obiettivi, fino persino allo scudetto, lui che è un tifoso milanista."Sto abbastanza bene, l'anno scorso è stato molto stressante ma abbiamo avuto dei risultati incredibili. Anche quest'anno sono partito bene, poi è successo quello che è successo. Un po' strano, non me l'aspettavo, ma sto rientrando nel ritmo vero con un obiettivo davanti, per vedere a che livello sono. A volte ho un calo e non so perché, sarò contento di tornare a Roma con una mentalità diversa . Mi manca la competizione, però sono felice che questa fase sia terminata", ha spiegato Sinner.

Sinner e il caso Clostebol

"Clostebol? In quel momento non ho capito bene, non sapevo nulla, me l'hanno spiegato per capire cosa era successo alle mie spalle. Poi abbiamo saputo da dove veniva la positività. Ho faticato ad accettare questo, non avevo fatto niente, perché dovevo accettarlo? Ho parlato con il mio avvocato e abbiamo deciso di patteggiare. È stato un anno di difficoltà. In campo non mi sentivo bene, il divertimento andava via giorno dopo giorno. La mia fortuna è stata avere delle persone intorno a me che mi hanno aiutato e creduto, parlo del mio team e della mia famiglia. Ho costruito una bolla dove nessuno poteva entrare, e così ho potuto continuare a giocare ed è andato tutto bene, anche se non mi sentivo felice in campo".

Sinner: "Non sono stato trattato diversamente, anzi..."

"Rifarei il patteggiamento? Ormai è andata. Le regole andrebbero riviste? Ognuno segue lo stesso protocollo quando è positivo, nessuno riceve trattamenti diversi, anche se ho ricevuto critiche. Non sono stato trattato diversamente, anzi forse mi hanno controllato più degli altri. Non immaginavo il mio percorso fin qui, vi direi una bugia se dicessi che ho scelto il tennis sapendo che sarei diventato numero uno. Quando da ragazzino giocavo alla pari con gli altri ho capito che avevo talento. Ho scelto il tennis e lasciato lo sci perché mi piaceva di più, i miei genitori mi hanno lasciato libero e sono cresciuto velocemente. Per essere numero uno servono sacrifici, ma anche la fortuna di non farsi male e avere le persone giuste. Il talento è importante se lo combini con il lavoro".

La risposta di Sinner a Djokovic e Federica Pellegrini

"Mi arrabbio anche io, ma il tennis è come il poker: quando l'altro fa fatica e lo vedi ti dà la forza. Quando sono stanco o nervoso, o non sento la partita, il mio team usa dei trucchetti per farmela sentire. A volte sono nervoso, ci sono i momenti in cui le cose non vanno. Il tennis è un gioco e va giocato, se vuoi spaccare la palla non funziona. Le parole di Djokovic, Serena Williams e Federica Pellegrini? Non voglio rispondere, sono liberi di dire quello che vogliono e giudicare, per me conta sapere cosa ho passato. Era difficile e non lo auguro a nessuno passare da innocente una roba del genere. Siamo in un mondo in cui ognuno dice quello che vuole, va bene così. Abbiamo anche una vita fuori dal campo, ma voi vedete solo il giocatore e ed è giusto perché siete tifosi. Penso di aver gestito bene le situazioni che ho avuto. Il tennis per me è importante ma fuori dal campo ho una vita che è ancora più importante, senza la mia famiglia non sarei nessuno".