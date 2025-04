Arnaldi diretta Atp Madrid: segui la sfida con Tiafoe

MADRID (SPAGNA) - È il giorno di Matteo Arnaldi agli ottavi di finale del ' Mutua Madrid Open ', secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Il tennista azzurro, n.44 del ranking, sfida lo statunitense Frances Tiafoe , numero 17 del mondo e 16esima testa di serie del tabellone. In palio c'è la qualificazione ai quarti di finale : il vincitore se la vedrà contro Jack Draper o Tommy Paul . Segui la partita in diretta .

12:51

Arnaldi, non solo il capolavoro Djokovic

L’azzurro ha fatto il suo esordio sulla terra rossa di Madrid battendo Coric. Poi la vittoria, storica, contro Djokovic, e con Dzumhur.

12:42

Il percorso di Tiafoe a Madrid

Tiafoe arriva alla sfida contro Arnaldi dopo aver battuto Darderi al secondo turno e vinto contro Muller.

12:39

Arnaldi e quel brutto precedente con Tiafoe

L’ultimo e unico precedente tra i due giocatori non evoca bei ricordi per l’italiano: avanti di due set a zero poi subì la rimonta. Era Wimbledon 2024.

12:37

Arnaldi e il sogno quarto di finale

Per l’azzurro una missione difficile, ma non impossibile contro Taifoe. In caso di vittoria, per lui sarebbe il secondo quarto di finale in carriera in tornei così importanti dopo Montreal nel 2024.

12:35

Atp Madrid, Arnaldi-Tiafoe in tv e streaming

La sfida tra Matteo e Frances, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, è in programma oggi (mercoledì 30 aprile) come primo match di giornata sulla terra rossa dell'Arantxa Sanchez Stadium non prima delle ore 13. L'incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 203) mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGo e NOW.

Arantxa Sanchez Stadium, Madrid