Musetti, che gioia a Madrid: batte de Minaur in due set ed entra nella top 10

Lorenzo Musetti entra in top Ten e completa il cerchio. Quello di chi lo voleva più maturo, più preciso a incanalare le enormi doti che ha nella giusta direzione. il tennista di Carrara vola ai quarti di finale dell’Atp 1000 di Madrid ed entra nella storia. Da ieri sera, infatti, è il sesto top ten nella storia azzurra nell’era Open, da quando esiste la classifica computerizzata, dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e ovviamente Jannik Sinner. Il toscano ha battuto al termine di una partita straordinaria l’australiano Alex de Minaur (6-4 6-2 il punteggio), sconfitto per la seconda volta di fila nel giro di due settimane. Una prestazione sontuosa, quella di Musetti, che ogni torneo che passa sempre aumentare a dismisura il suo livello. In questo momento Musetti è numero nove del mondo e potrebbe essere superato solo da Casper Ruud o da Daniil Medvedev, che però si incontreranno nei quarti di finale del torneo e dunque uno dei due sarà eliminato, non solo dall’Atp 1000 ma anche dalla corsa alla top 10.