Roma pazza di Sinner: cori e applausi al Centrale per l'allenamento con Lehecka

ROMA - Un boato, una scossa, un brivido di adrenalina. Jannik Sinner entra in campo sul Centrale del Foro Italico e il pubblico lo accoglie come un imperatore. Era dai tempi di Adriano Panatta che da queste parti non si viveva un’attesa simile. Tre mesi di stop per il concordato con la Wada, oggi il ritorno in campo su uno degli impianti più iconici del mondo. Lo hanno atteso in cinque mila per tributargli un’accoglienza da re, lui ha risposto nascondendo dietro a un timido sorriso, poi ha fatto un cenno con la mano prima di iniziare l’allenamento.