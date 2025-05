L'arbitro placa un tifoso alla Alberto Sordi: "Ma che ti strilli!". Reazione esaltata del pubblico degli Internazionali

Durante una partita di tennis solitamente gli applausi vengono riservati ai due giocatori in campo. Nel corso del match tra Arthur Fils e Alexander Zverev , valido per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia , è stato invece l'arbitro a suscitare una reazione da parte del pubblico. L'episodio alquanto curioso si è verificato a inizio secondo set, più precisamente nel secondo game - sul punteggio di 1-0 Fils - con Zverev al servizio. Il tedesco stava per lanciare la pallina in aria quando improvvisamente si è dovuto fermare poiché dagli spalti è arrivato un urlo. Immediata la reazione dell'arbitro, l'italiano Manuel Messina , che al microfono ha esclamato "Per favore". Pochi secondi dopo si è rivolto direttamente allo spettatore, redarguendolo... "alla Alberto Sordi".

L'arbitro al tifoso: "Ma che ti strilli!"

"Ma che ti strilli! Prima del servizio non strillare, no?". Queste le parole pronunciate dal giudice di sedia, che ovviamente non sono passate inosservate. Il pubblico della Grand Stand Arena del Foro Italico ha assolutamente apprezzato, tanto da riservare a Messina un applauso fragoroso. Inoltre non sono mancati i sorrisi per quella frase che all'improvviso ha riacceso una fredda serata romana. Entusiasti anche i commentatori in tv, che hanno esclamato "Bellissima. 'Ma che ti strilli' è meravigliosa". Inutile aggiungere che il video è immediatamente diventato virale e anche da parte di numerosi utenti sui social sono arrivati commenti divertiti.