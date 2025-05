Il messaggio di Baggio per Sinner: "Che bello..."

Baggio incontra Sinner, le due leggende insieme

Sinner stamattina è andato in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV in un’udienza privata. Roby Baggio invece ha portato la Coppa Italia a Roma per la finale tra Milan e Bologna, sue due ex squadre. Sarà ospite d’onore all’Olimpico questa sera. Così come Jannik. Il numero uno al mondo nel pomeriggio si allenerà (giocherà domani i quarti). Poi doccia e via allo stadio, giusto a due passi dal centro del tennis romano.