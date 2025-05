Paolini scherza con Furlan, che siparietto a Roma: "Non è mica vero..."

Giornata di riposo a Roma per Jasmine Paolini , approdata in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia grazie a una straordinaria rimonta ai danni della russa Diana Shnaider. La numero uno d'Italia si è comunque recata al Foro Italico per allenarsi in vista del prossimo match, in cui se la vedrà contro la statunitense Peyton Stearns. Proprio quando si accingeva a fare il suo ingresso sul Campo 6 per la sessione d'allenamento, Paolini ha incrociato una sua vecchia conoscenza . Si tratta di Renzo Furlan , suo storico allenatore, diventato ex da pochi mesi. I due hanno infatti interrotto dopo il WTA 1000 di Miami un rapporto durato 10 anni. Nonostante le voci sulla rottura, però, tra Jasmine e Renzo non c'è alcuna frizione e il siparietto a Roma lo conferma.

Sorrisi tra Paolini e Furlan: "Non è mica vero..."

Racchette in mano e zaino in spalla per Paolini, che mentre camminava verso il campo d'allenamento ha riconosciuto Renzo Furlan e un sorriso le ha attraversato il volto. "Oh ma ti sento che dici che t'abbraccio perché sono scaramantica. Non è mica vero..." ha detto Jasmine. Nel mentre ha stretto calorosamente la mano del suo ex allenatore - che per gli Internazionali d'Italia è entrato a far parte della squadra di Sky Sport - e gli ha anche strappato una risata. Acclamata dai numerosi tifosi presenti, l'azzurra ha poi fatto il suo ingresso sul Campo 6 sempre con il sorriso in faccia dopo quest'incontro inaspettato.