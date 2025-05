Solo Bjorn Borg batte Alcaraz nella storia dell'Atp: la speciale statistica in cui Carlos è fenomenale

Carlos Alcaraz ha conquistato la prima semifinale della sua carriera agli Internazionali BNL d'Italia grazie al successo ottenuto su Jack Draper con il punteggio di 6-4 6-4. Il tennista spagnolo, reduce da un infortunio che non gli aveva permesso di disputare il Masters 1000 di Madrid, affronterà per un posto in finale Lorenzo Musetti nel remake della finale di Montecarlo da lui vinta in tre set.