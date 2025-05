Furlan e il commento amaro su Musetti dopo la sconfitta con Alcaraz: “Forse oggi…”

L'avventura di Lorenzo Musetti agli Internazionali BNL d'Italia si è interrotta in semifinale contro Carlos Alcaraz. Dopo uno splendido torneo - il primo da top 10 -, in cui ha sconfitto avversari del calibro di Zverev e Medvedev, l'azzurro si è dovuto fermare a un passo dall'atto conclusivo. Il bilancio delle sue due settimane a Roma resta ampiamente positivo, anzi arriverà al Roland Garros in grande fiducia. Tuttavia non manca qualche rimpianto per com'è maturato il ko per mano di Alcaraz. Il punteggio di 6-3 7-6 e le oltre due ore di gioco testimoniano che il match è stato piuttosto equilibrato, ma l'amaro in bocca c'è soprattutto per le occasioni mancate da Musetti, sia nel secondo set in cui era avanti di un break sia nel tie-break.