Sinner travolto da Paul nel primo set, la frase di Vagnozzi a Jannik dopo il 6-1: “Adesso fai così…”

Primo set shock di Jannik Sinner, che nella semifinale degli Internazionali BNL d'Italia ha subito un netto 6-1 dall'americano Tommy Paul. Il tennista azzurro non è riuscito in alcun modo a trovare le contromisure al gioco dell'avversario e ha lasciato senza parole il Campo Centrale, che si aspettava una prestazione diversa, specialmente dopo il dominio nei quarti contro Casper Ruud. Ovviamente Sinner non si è abbattuto, tuttavia è apparso piuttosto spaesato, soprattutto perché sembrava non sapere come reagire a una situazione del genere. Ecco che è arrivato in soccorso il suo team e in particolare l'allenatore Simone Vagnozzi, che gli ha dato un consiglio prezioso in vista del secondo parziale.