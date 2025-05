Cobolli-Arnaldi, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dei sette azzurri rimasti in corsa al Roland Garros , due si affronteranno al secondo turno. Si tratta di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi , che daranno vita a un derby italiano dal quale uscire il probabile avversario di Alexander Zverev . Per Cobolli è un momento di forma pazzesco con ben sei vittorie consecutive: dopo il prestigioso titolo ad Amburgo , al primo turno l'azzurro ha infatti liquidato in tre rapidi set Marin Cilic. Più sofferta la vittoria di Arnaldi, che per la prima volta in carriera ha rimontato uno svantaggio di 2 set a 0. Lo ha fatto contro Auger-Aliassime, spuntandola dopo 4 ore e 20 minuti di gioco.

Cobolli-Arnaldi, data e orario del match

La sfida di secondo turno tra Cobolli e Arnaldi andrà in scena giovedì 29 maggio con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Cobolli e Arnaldi

Arnaldi conduce 3-1 nei precedenti, ma tutte e quattro le sfide sono state equilibrate. Flavio e Matteo si sono sempre affrontati su terra battuta. L'unico confronto a livello ATP, Umago 2023, è finito nelle mani del ligure. Arnaldi ha poi vinto anche a livello Challenger a Vicenza e Cordenons, nel 2022. La sola vittoria di Cobolli risale invece al Challenger di Napoli nel 2021.

Dove vedere il match Cobolli-Arnaldi in tv

Tutte le partite del Roland Garros sono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

Roland Garros 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000