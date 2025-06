Musetti-Rune Roland Garros diretta, risultato tennis oggi live

PARIGI (FRANCIA) - Nuova sfida per Lorenzo Musetti sulla terra rossa del Roland Garros , dove oggi (1 giugno) affronta Holger Rune . Un match che promette spettacolo quello tra due dei giovani più talentuosi del circuito : da una parte il 23enne azzurro (numero 7 del mondo) e dall'altra il 22enne danese (n.10 Atp), con in palio il pass per i quarti dello Slam parigino . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale , le curiosità e le dichiarazioni.

Finita la partita tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton: lo spagnolo approda ai quarti (sfiderà Tommy Paul) dopo aver battuto lo statunitense in quattro set sulla terra rossa del 'Court Philippe-Chatrier' dove tra poco andrà invece in scena la sfida tra Lorenzo Musett e Holger Rune .

Finita la partita di Alcaraz, che è approdato ai quarti battendo Shelton, gli spettatori della sessione diurna abbandonano gli spalti del 'Court Philippe-Chatrier' per lasciare il posto a quelli con il biglietto per la sessione serale , che potranno assistere tra poco alla sfida tra Lorenzo Musetti e Holger Rune.

Come Rune è arrivato agli ottavi: gli avversari battuti

Holger Rune ha conquistato il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros superando nell'ordine lo spagnolo Bautista in quattro set, lo statunitense Nava in tre set e il francese Halys in cinque set.

Roland Garros, il cammino di Musetti fino agli ottavi

Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi del Roland Garros superando nell'ordine il tedesco Hanfmann in tre set, il colombiano Galan sempre in tre set e poi l'argentino Navone in quattro set.

Tabù da spezzare per Musetti: i precedenti con Rune

Tabù da spezzare contro Holger Rune per Lorenzo Musetti, che ha perso entrambe le partite giocate fin cui nel circuito contro il danese. La prima sconfitta nel 2023 (4-6, 5-7) nei quarti di finale sull'erba del Queen's, la seconda nel 2024 (2-6, 6-7) nei sedicesimi del Masters 1000 di Indian Wells (cemento). Quella di oggi a Parigi sarà dunque il primo confronto sulla terra rossa tra Musetti e Rune.

