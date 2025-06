Bublik si commuove dopo la vittoria su Draper: "A volte hai una sola chance". Poi cita Sinner, il pubblico si alza in piedi e... 

Nella vita accadono cose imprevedibili. Una di queste è sicuramente vedere Aleksandr Bublik , ovvero il tennista più istrionico e folle del circuito, arrivare ai quarti di finale di uno Slam. C'è riuscito al Roland Garros, il kazako. E lo ha fatto dopo aver battuto prima De Minaur e poi il numero 5 al mondo Jack Draper . Una prestazione assolutamente meravigliosa, quella di Bublik, che si è imposto in quattro set sciorinando un tennis d'altri tempi: veloce, imprevedibile, a tratti sorprendente. Per un giorno il kazako è riuscito a mettere da parte le mattate e le bizze che lo hanno reso celebre nel circuito. In campo si è visto solo il suo miglior tennis che lo ha portato a centrae un risultato oggettivamente straordinario.

Il discorso di Bublik dopo la vittoria contro Draper

Mr. Discontinuità per un giorno ha indossato i panni del bravo ragazzo e davanti ai microfoni, a bordocampo dopo l'impresa contro Draper, ha trattenuto a stento le lacrime. "A volte nella vita hai una sola chance e io avevo la sensazione che fosse questo il giorno, quindi grazie a tutti perché questo è il momento più bello della mia vita. Ora sono qui come se avessi vinto il torneo e invece per favore non fatemi piangere adesso perché ho ancora una partita da giocare, forse contro il numero uno al mondo. Sono un tennista professionista e devo prepararmi al meglio", ha detto il kazako, visibilmente emozionato. In molti hanno commentato il suo "ho ancora una partita da giocare", come se fosse già sicuro di un verdetto già scritto in caso di scontro contro Sinner. Il 5-7, 6-3, 6-2, 6-4 con il quale il folle tennista si è imposto sull'inglese ha fatto comunque scoppiare di gioia il pubblico sugli spalti che lo ha travolto di affetto durante il discorso post match. Per Bublik, già certo di un posto vicino alla top 40, ci sarà ora la sfida contro Jannik Sinner o Andrej Rublev. Comunque vada, per lui è già un trionfo.