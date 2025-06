Quando torna in campo Sinner: ecco il prossimo torneo dell'azzurro

Jannik Sinner è stato appena sconfitto nella finale Roland Garros da Carlos Alcaraz, capace di conquistare il quinto Slam della carriera. Tuttavia, nonostante l'amarezza per un traguardo sfumato di un soffio, la testa è già a quale sarà il suo prossimo torneo. Il primo a pensare al futuro è lo stesso Sinner , che nel 2025 ha disputato soltanto tre tornei (Australian Open, Internazionali d'Italia e Roland Garros) e - pur essendo andato in fondo a tutti e tre - non vede l'ora di tornare in campo. Dato che lo Slam parigino ha messo fine alla stagione su terra battuta, il suo rientro è previsto su erba . Nel prossimo mese, infatti, il circuito ATP si sposterà dalla terra rossa ai prati verdi. Prima del tanto atteso Wimbledon , terzo Major dell'anno, ci sono tre settimane di tornei: ecco quale sarà il prossimo di Sinner.

Sinner, quando torna in campo

Il numero uno al mondo tornerà in azione per l'ATP 500 di Halle, torneo in programma su erba in Germania dal 16 al 22 giugno. Il programma prevede dunque una settimana di pausa post-Roland Garros prima di recarsi nella Sassonia-Anhalt, dove avrà il titolo da difendere. Sinner sarà uno dei due top 10 al via (l'altro è il padrone di casa Alexander Zverev) e ovviamente è tra i favoriti per il titolo. Dopo Halle è prevista un'altra settimana senza tornei. Poi sarà già tempo del torneo di Wimbledon, che Jannik non ha mai vinto e a cui ovviamente tiene in maniera particolare.