Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno offerto uno spettacolo incredibile sul campo Philippe Chatrier in occasione della finale del Roland Garros. I due hanno dato vita a una battaglia di 5 ore e 29 minuti che ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo, ma allo stesso tempo hanno dato un esempio di grande sportività e correttezza. Durante la partita hanno infatti dimostrato grande fair play, ad esempio dando il punto all'avversario quando una palla veniva erroneamente chiamata in o out, oppure quando durante la cerimonia di premiazione hanno speso parole al miele per l'altro. Un comportamento da veri campioni, sia dentro che fuori dal campo, che ha inevitabilmente fatto tornare in mente quello di altri due grandi del passato come Rafa Nadal e Roger Federer.