Vagnozzi, messaggio emozionante per Sinner: "Fa male, ma il mondo ha visto chi sei"

ROMA - Parole da coach, parole da amico. Simone Vagnozzi affida a Instagram le bellissime parole per Jannik Sinner. L’allenatore del numero uno al mondo, dopo il ko contro Alcaraz nella finale del Roland Garros, regala un pensiero dolce all’uomo Jannik: “Il Paese è fiero di te, e io lo sono ancora di più”. Una sconfitta così come una lezione di vita. Ma anche come biglietto da visita per dire: sono tra i più forti al mondo, il ko con Carlos l’ennesima prova. “Fa male. Ma sono queste le partite che ti forgiano, che definiscono chi sei”.