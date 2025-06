Wilander e la previsione che fa discutere sul futuro di Sinner dopo la sconfitta con Alcaraz: "Mi spiace per lui, ma..."

Dopo la finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz la domanda è solo una: per quanto tempo Jannik Sinner si porterà dietro gli strascichi di questa sconfitta? Tre match point consecutivi mancati e una partita riagguantata quando sembrava ormai essere scivolata via, ma alla fine il super tie-break del quinto set ha sorriso allo spagnolo che al termine di un match epico durato 5 ore e 29 minuti ha alzato al cielo di Parigi il quinto titolo Slam della sua carriera. Sul futuro imminente del numero uno al mondo si è interrogato anche Mats Wilander , ex campione svedese oggi opinionista.

Wilander: "Mi dispiace molto per Sinner"

L'ex numero uno al mondo ha commentato così la finale tra Sinner e Alcaraz: "Ho visto Federer e Nadal giocare finali fantastiche, ma niente si avvicina a questo. Ho pensato: 'Non è possibile. Stanno giocando a un ritmo disumano' . Sono due dei migliori atleti che il genere umano possa produrre e sono tennisti. Di solito non mi ritrovo mai senza parole, ma questa è stata una giornata meravigliosa. È stato assolutamente incredibile. Non posso credere che abbiamo già una rivalità come questo. Hanno portato il nostro sport a un altro livello e non avrei mai pensato di dirlo dopo Djokovic, Federer e Nadal". Sul futuro di Sinner, Wilander ha sottolineato: "Mi dispiace molto per Sinner che ha sprecato tre match point e meritava di vincere, ma avrà tante altre possibilità. Non è finita fino a quando non è finita e bisogna vincere l'ultimo punto della partita" .