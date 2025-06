Wawrinka incorona Musetti: "Lorenzo è il futuro del rovescio a una mano"

Wawrinka a Perugia, l'elogio a Musetti

"Il futuro del rovescio a una mano? A questi livelli non è facile giocarlo, ma non morirà. Ce ne sono di fantastici da vedere come quello di Musetti" - così Stan Wawrinka alla vigilia dell'esordio nel Challenger in programma sui campi del Tennis Club Perugia, che lo vedrà opposto a Radu Albot. Attuale numero 155 del mondo, il campione svizzero vuole tornare in Top 100: "Ringrazio MEF Tennis Events per questa importante wild card, ovviamente voglio fare bene. In questo momento penso al presente e nei prossimi mesi voglio tornare tra i primi 100. Come trovo stimoli? Sogni e obiettivi si creano quotidianamente. Magari scendo in campo con qualche limite in più rispetto al passato, ma amo il tennis ed è sufficiente per fare del mio meglio".