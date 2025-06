Bufera Fognini a Stoccarda, la frase furiosa: "Ha detto piccolo maiale di m... a Moutet!"

Bufera su Fabio Fognini. Secondo un video che circola in rete da ieri sera, dopo essere stato sconfitto al Torneo Atp di Stoccarda, Fabio Fognini avrebbe detto al suo avversario, Moutet, in un misto di francese e inglese: "Piccolo maiale pezzo di m..., guardami, guardami". Il video effettivamente c'è, qualcosa si intuisce, i social sono sicuri: "Fognini gli ha effettivamente detto così". Ma cosa avrebbe scatenato la rabbia del tennista azzurro? Le provocazioni del suo avversario, in serbo.

Bufera Fognini-Moutet, cosa è successo a Stoccarda

Il sito "TennisworldItalia" ricostruisce così l'accaduto. Siamo a Stoccarda dove, sull'erba, si gioca il primo turno. Fognini è sotto di un set, ma riesce a rientrare in partita nonostante il contro break subito nell'ottavo game del secondo e ha la meglio sul francese nel tie-break. Moutet però riesce a vincere e si regala gli ottavi contro Zverev. Il caos succede a fine partita: "Fognini non ha forse gradito il modo in cui l'avversario ha gestito dal punto di vista verbale l'ultima parte dell'incontro. In più di una circostanza, il 26enne ha esultato esclamando "Idemo" e "Ajde" - tipiche espressioni serbe - anche dopo gli errori dell'azzurro. Espressioni che ha probabilmente ereditato dal suo allenatore Petar Popovic, nativo di Novi Sad. Nulla di clamoroso o di realmente antisportivo, ma qualcosa deve comunque aver dato fastidio a Fognini". Che, al momento di stringere la mano all'avversario, gli avrebbe detto le frasi incriminate. Moutet, stando sempre al video che circola in rete, non ha reagito ed è andato avanti per la sua strada.