Cocciaretto vola ai quarti sull'erba di s’-Hertogenbosch

Prosegue il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel torneo Wta 2050 di s’-Hertogenbosch, in Olanda. La 24enne tennista marchigiana, numero 123 della classifica Atp, ha superato la mancina statunitense Bernarda Pera, numero 79 del ranking, con il punteggio di 6-1, 7-6(4) e approda così ai quarti di finale del "Libema Open" (primo torneo sull'erba della stagione femminile, con un montepremi di 239.212 euro). Per un posto in semifinale Cocciaretto affronterà venerdì la vincente del match (in programma domani) tra l’olandese Sezan Lamens, numero 72 del ranking, e l’altra statunitense Ann Li, numero 53 del mondo.