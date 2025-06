Ferrero e la frase preoccupata su Alcaraz: "Dov'è finito dopo la vittoria su Sinner? Gli ho ricordato che è un tennista e quindi..."

Juan Carlos Ferrero, coach di Carlos Alcaraz, è stato tra gli ospiti della trasmissione spagnola 'El Larguero'. Tra i temi affrontati ovviamente la vittoria contro Jannik Sinner nella finale del Roland Garros, maturata dopo cinque set particolarmente intensi: "Dal modo in cui Jannik stava giocando, pensavo che avrebbe sfruttato uno dei tre match point. Invece ha tremato un po' e Carlos ne ha approfittato. Onestamente credevo che Carlos avrebbe avuto difficoltà a ribaltare la situazione, non il game dei match point, ma la finale in sé". Sui festeggiamenti doopo il trionfo, invece: "Abbiamo dormito pochissimo. Siamo andati a cena all'una di notte, si è fatto un po' tardi per l'eccitazione e alle sette eravamo già in viaggio per l'aeroporto".