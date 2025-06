Il commento di Becker su Sinner fa ridere l'ex tennista: "Si riprenderà tra un anno..."

Halle, per Sinner, avrà il compito non facile di far dimenticare quanto più possibile l'amarezza per la finale del Roland Garros persa contro Alcaraz. Pesano, soprattutto, quei tre match point falliti nel quarto set che avrebbero consentito a Jannik di laurearsi campione Slam. E invece, alla fine, Alcaraz è stato più bravo. Per Boris Becker, che a sua volta ha vissuto una situazione del genere in carriera, servirà del tempo prima che l'azzurro possa veramente ristabilirsi da questo shock: "Sinner ha bisogno di un anno per riprendersi da quello che è successo, finché non sarà tornato su questo campo e in questo torneo", ha spiegato nel podcast dell'ex tennista Andrea Petkovic, che è scoppiata a ridere quasi incredula. Becker ha aggiunto: "Anche se giocherà bene fino ad allora, questa sconfitta se la porterà dietro per un altro anno. A me è successo a Wimbledon due volte prima contro Edberg e poi contro Stich. Ci vuole tempo per recuperare da certe sconfitte".