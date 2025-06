Dopo la bufera con Fognini, Moutet perde la testa nel match con Zverev: “Dimmi una cosa…”

STOCCARDA - È ancora polemica su Corentin Moutet, tennista francese che negli ultimi giorni aveva fatto parlare di sè per il suo scambio contro Fabio Fognini, tra provocazioni e frasi rabbiose al termine del match. Moutet ha chiuso la sua avventura all'Atp di Stoccarda perdendo in due set contro Zverev, ma ancora una volta a far discutere non è stato il match ma il suo comportamento in campo.