Nadal: “Dispiace per Sinner, è stato impeccabile”. E su Alcaraz…

PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) - "Alcaraz ha detto di aver pensato a me dopo la rimonta in finale al Roland Garros? Se è accaduto questo, se ha questa capacità mentre gioca, è incredibile". Sono le parole dell'ex leggenda del tennis mondiale, Rafa Nadal, impegnato al 'Pula Golf Resort' di Son Servera, in Spagna, per sostenere il torneo di beneficenza 'The Battle of Stars' che raccoglie fondi per la Sla. "La finale dell'Open di Francia è stata emozionante e spettacolare. Per Carlos finire con il trofeo tra le mani dopo che Jannik è stato così vicino nell'aggiudicarselo... beh, sono molto felice per lui. È stata una partita da ricordare per sempre. La sconfitta di Sinner? Mi dispiace per Jannik perché, nonostante la difficoltà della partita per lui, ha avuto un atteggiamento impeccabile".