Bertolucci e la risposta da applausi alla disgustosa insinuazione sul doping di Sinner e Alcaraz: "Spero che..."

Paolo Bertolucci, ormai si sa, non le manda a dire. Mai. A nessuno. Che sia tv o social è apprezzato, oltre che per la sua competenza, anche per la sua schiettezza. Per questo non c'è da stupirsi della sua risposta da applausi a un utente che su X ha fatto una pessima insinuazione su Sinner e Alcaraz. Sgradevole, oltre che falsa. Scrivono a Bertolucci: "Partita tra 2 stranieri, uno accusato di doping, l'altro già condannato per doping. Bisogna pur fare finta di averne uno in simpatia". Lui risponde secco: "Se ti querelano lavorerai gratis per loro". Netto, perfetto, encomiabile.