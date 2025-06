Cocciaretto inarrestabile a 'sHertogenbosch: batte Lamens e vola in semifinale

'S-HERTOGENBOSCH (PAESI BASSI) - Non si ferma la corsa della marchigiana Elisabetta Cocciaretto nel Wta 250 di 's-Hertogenbosch, che ha aperto la stagione sull'erba del circuito maggiore femminile. La 24enne di Fermo (n.123 del ranking) ha infatti battuto per 6-2 7-6(4) in poco più di un'ora e mezza di partita l'olandese Suzan Lamens (n.72 Wta), staccando così il pass per le semifinali del torneo olandese a cui approda senza aver lasciato per strada alcun set.