Ben Shelton, giornata magica: entra in top 10 con dei numeri pazzeschi

Ben Shelton festeggia il primo ingresso della sua carriera in Top 10 . Nella giornata dedicata ai quarti di finale all' Atp 250 di Stoccarda , il tennista statunitense, terza testa di serie del tabellone, ha staccato il pass per le semifinali grazie ad una prestazione da fuoriclasse che gli ha permesso di battere Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4 6-4. Un successo che permette a Shelton non solo di guadagnare la sfida con il primo favorito del seeding Alexander Zverev , anche lui vittorioso in due set su Brandon Nakashima , ma anche di garantirsi l’accesso tra i primi dieci della classifica mondiale a partire da lunedì grazie al sorpasso operato su Holger Rune e Jakub Mensik .

Shelton, che numeri al servizio contro Lehecka

Se è vero che l'erba rende la vita più facile ai grandi servitori, non è scontato mettere in scena una prestazione a dir poco perfetta come quella che ha regalato la vittoria a Shelton contro Lehecka a Stoccarda. Lo statunitense nel secondo set della sfida non ha perso nemmeno un punto in battuta, mettendo a segno 18 ace in tutta la partita e non concedendo alcuna palla break al suo avversario nei due parziali disputati.