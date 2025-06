Emilia-Romagna Tennis Cup 2025, Sassuolo ospita la quarta edizione dell'evento

Emilia-Romagna Tennis Cup, ci sarà Wawrinka

In attesa di conoscere il tabellone principale - il sorteggio degli accoppiamenti è in programma domani pomeriggio - gli appassionati di tennis possono già pregustare l’opportunità di vedere da vicino uno dei grandi protagonisti del tennis mondiale degli ultimi anni. In main draw, grazie ad una wild card assegnata dagli organizzatori, ci sarà infatti Stan Wawrinka. Già vincitore di ben tre Slam (Australian Open, Roland Garros e US Open), all’età di 40 anni “Stan the Man” non ha ancora nessuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo e continua a divertire e a divertirsi disputando i tornei in giro per il mondo. Unico tennista in grado di contrastare il dominio dei “Big Three” (Federer, Nadal, Djokovic, ndr) nel secondo decennio degli anni Duemila, Wawrinka cercherà di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo emiliano-romagnolo vinto nelle scorse edizioni dal croato Borna Coric, dal francese Alexandre Muller e dall’olandese Jesper De Jong.

Emilia-Romagna Tennis Cup, i giocatori presenti

Oltre a Wawrinka, a Sassuolo scenderanno in campo, tra gli altri, alcuni tra i tennisti italiani più promettenti come il 24enne perugino Francesco Passaro (fresco di eliminazione al Roland Garros proprio per mano del vincitore di Sassuolo 2024 De Jong), il comasco Federico Arnaboldi, classe 2000 (vincitore da “Under 16” del prestigioso torneo giovanile dell’Avvenire) e il ventitreenne laziale Giulio Zeppieri, capace a maggio di superare le qualificazioni al Roland Garros per il quarto anno di fila (fermato solo dal futuro campione Carlos Alcaraz). Gli appassionati potranno inoltre seguire con interesse l’ascesa del ventenne lituano Vilius Gaubas, già vincitore di due titoli Challenger e capace di issarsi fino al terzo turno ai recenti Internazionali d’Italia (battendo Shapovalov prima di arrendersi a Zverev) e la risalita in classifica del giapponese (formatosi tennisticamente in Spagna) Taro Daniel, già numero 54 ATP e capace di battere Novak Djokovic a Indian Wells nel 2018 e Andy Murray agli Australian Open nel 2022. Non ha bisogno di grandi presentazioni Dusan Lajovic, per anni seconda racchetta più importante di Serbia (con cui vanta una finale in Coppa Davis nel 2013) e capace di vincere in carriera ben due tornei ATP dimostrandosi uno dei più solidi esponenti sulla terra rossa. Tra i giovani occhio al giapponese Rei Sakamoto, 18 anni, campione all’Australian Open junior nel 2024. Il Challenger emiliano si conferma come uno degli appuntamenti tennistici internazionali più importanti del panorama italiano e rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket

I biglietti sono disponibili presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/emilia-romagna-tennis-cup/3027.

Emilia-Romagna Tennis Cup, le dichiarazioni di Manghi e Mesini

Giammaria Manghi, Coordinatore Politiche Sportive Regione Emilia Romagna: “Questo torneo è stato antesignano di un percorso che vede l’Emilia Romagna in prima linea nella crescita progressiva del tennis nazionale. L’approdo alle finals di Coppa Davis a Bologna nel mese di novembre si deve anche al consolidarsi del rapporto con ATP nato e alimentato in questo contesto. Grazie a Master Group Sport, il player che con credibilità e professionalità riesce a garantire la “data” della manifestazione, un elemento che fa la differenza in un calendario molto competitivo. Questo è un lavoro di sistema, con un importante impegno organizzativo e finanziario. Sport Valley significa promozione del territorio e questo torneo porterà il nome della nostra regione in tutto il mondo”. Matteo Mesini, Sindaco Comune di Sassuolo: “È con grande soddisfazione che Sassuolo ospita nuovamente l’ATP125 Challenger – Trofeo Emilia-Romagna, appuntamento di prestigio del tennis internazionale. Un sincero ringraziamento va a Master Group Sport e alla Regione Emilia-Romagna per aver scelto ancora una volta la nostra città per questa importante manifestazione, confermando la fiducia nel nostro territorio e nelle sue potenzialità. Grazie anche allo Sporting Club di Sassuolo, che con passione e competenza continua a garantire uno standard organizzativo d’eccellenza. Eventi come questo rafforzano l’immagine di Sassuolo a livello internazionale e dimostrano quanto lo sport possa essere motore di promozione e sviluppo per la nostra comunità”.

Emilia-Romagna Tennis Cup, le parole di Lenzotti, Santa Maria e Pirazzoli

Serena Lenzotti, Vicesindaco Comune di Sassuolo: “Sassuolo si conferma una città con lo sport nel dna: il calcio, il ciclismo, il volley , in questi primi mesi del 2025 hanno infiammato il cuore di tifosi e appassionati; ora tocca al tennis con un Challenger di caratura internazionale che porterà alcuni dei più grandi tennisti a calcare i campi in terra battuta dello Sporting”. Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport: “Ottenere la data per un torneo 125 non è scontato, soprattutto alla luce del boom del tennis in Italia. Grazie alla solida collaborazione con la Regione Emilia Romagna con questo torneo da anni portiamo su un territorio a noi molto caro tennis di altissimo livello. È una vetrina per le eccellenze sportive del territorio come lo Sporting Club Sassuolo la cui bellezza e organizzazione è certificata dai report di ATP. Ringrazio i collaboratori e i volontari che fanno sì che tutto vada alla perfezione, una macchina organizzativa molto complessa che mette gli atleti nelle migliori condizioni possibili per esprimersi. Come Master Group Sport siamo impegnati su più fronti in questo periodo, penso agli Europei di basket femminili a Bologna o a quelli di scherma a Genova”. Claudio Pirazzoli, Vice Presidente Sporting Club Sassuolo: “Siamo orgogliosi di ospitare quello che è il torneo di tennis professionistico più importante in regione e ormai uno dei più importanti a livello nazionale. Ringraziamo Master Groupo Sport e la Regione per aver scelto lo Sporting consentendo ai tanti appassionati di tennis del territorio di vedere da vicino i campioni di questo meraviglioso sport”.