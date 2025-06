Halle sorteggio diretta: Sinner, avversari e quando gioca. Il tabellone del torneo Atp 500

Sinner riparte da Halle . Jannik ha ricaricato le batterie a Sesto Pusteria , in famiglia. Smaltita la sconfitta in finale al Roland Garros contro Alcaraz , adesso è pronto a ripartire: inizia la stagione sull'erba e lui deve difendere il titolo Atp 500 conquistato l'anno scorso in Germania prima di trasferirsi a Wimbledon. Tra i top 10 c'è il padrone di casa Zverev , mentre Alcaraz sarà impegnato al Queen's di Londra.

13:53

Sinner con un qualificato: chi sfidano gli italiani al primo turno ad Halle

Sinner affronterà un qualificato al primo turno. Darderi-Tsitsipas, Cobolli-Fonseca e Sonego-Struff sono gli avversari degli altri italiani.

13:50

Intanto è stato sorteggiato l'avversario di Alcaraz a Londra

In attesa di conoscere l'avversario di Sinner, sappiamo che Carlos Alcaraz affronterà Alejandro Davidovich Fokina nel suo primo incontro stagionale su erba al torneo Atp 500, Queen's di Londra.

13:24

Halle, quando si gioca

Il torneo Atp 500 è in programma dal 16 al 22 giugno. Sinner indicativamente dovrebbe giocare tra il 17 e il 18.

13:09

Sinner, tutto pronto per il sorteggio

Ci siamo, sta per essere sorteggiato il tabellone di Halle, torneo Atp 500 sull'erba che si svolgerà in Germania.

12:54

Sinner: "Roland Garros? Dipende da come la vedi"

"La settimana dopo Parigi è stata molto tranquilla - ha detto Sinner a Sky Sport - ho fatto una grigliata, ho giocato a ping pong con gli amici, proprio quello che mi serviva dopo un torneo importante e ora sono qua per una nuova sfida importante. Roland Garros, la osa più importante è far vedere che siamo atleti e diamo tutto, è stata una partita incredibile di altissimo livello, non è finita come volevo, succede anche ai migliori al mondo, dipende da come la si vede. O la vedi con i tre match point mancati, o la vedi come la miglior partita che ho giocato sulla terra, ho giocato più di 5 ore senza lamentarmi di niente. Succede".

12:41

Sinner testa di serie numero uno, poi Zverev

Sinner sarà ovviamente la testa di serie numero uno. La testa di serie numero due è Alexander Zverev. A seguire Medvedev, Rublev, Cerundolo, Humbert, Machac, Khachanov.

12:34

Sinner: "Il livello tra me e Alcaraz altissimo"

Jannik Sinner ha concesso un'intervista ai media del torneo di Halle: "Sono andato a Roma, ho fatto finale. Poi a Parigi, finale Slam. Incredibile. Il livello tra me e Carlos era altissimo. Felice di far parte di tutto questo.”

12:23

Chi c’è oltre a Sinner: gli altri italiani in gara

Oltre a Sinner, parteciperanno Sonego, Cobolli e Darderi ad Halle. Nel doppio c’è anche la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, che debutterà contro Zverev e Melo.

12:12

Sinner ha firmato autografi

Questa mattina alle 11.30 Jannik Sinner è stato protagonista di una sessione di autografi con i tifosi. Il numero uno al mondo come al solito non si è sottratto al grande abbraccio dei fan.

12:06

Sorteggiato il doppio: chi sfidano Sinner e Sonego

In attesa del sorteggio del tabellone singolo, che si terrà alle 13, è stato sorteggiato il doppio. Sinner e Sonego sfideranno Khachanov-Michelsen al primo turno.

