Dall'abbraccio con Valentino Rossi alla storica frase al via: Federer è la star della 24 Ore di Le Mans

Una leggenda vivente per una corsa leggendaria: Roger Federer è stato il grande protagonista del prologo alla mitica 24 Ore di Lemans, partita nel pomeriggio sul circuito della Sarthe per la sua 93ª edizione. Per il campione di tennis svizzero, che ha dato il via alla corsa, è stata anche l'occasione per incontrare e scambiare due chiacchiere con un altro mito in carne e ossa, quel Valentino Rossi, che ormai si diverte correndo nel Wec al volante della BMW.