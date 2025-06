La confessione di Djokovic scuote il tennis: "C'è solo una cosa che mi motiva..."

BELGRADO (Serbia) - Novak Djokovic chiuso nel proprio eremo. Dopo la bruciante eliminazione dal Roland Garros incassata per mano di Jannik Sinner, il tennista serbo si sta allenando per tornare in campo a Londra. L’ex numero uno del mondo non disputerà alcun torneo prima di Wimbledon , suo vero obiettivo insieme agli altri tornei Slam. E’ un obiettivo distante nel tempo: indirettamente Djokovic allontana così l’idea di un ritiro imminente.

Djokovic dichiara l’obiettivo: Los Angeles 2028

Il tennista di Belgrado, in una recente intervista ha dichiarato di pensare già alle prossime Olimpiadi in programma a Los Angeles nel 2028. ”L’unica cosa che ho in mente in questo momento e che mi spinge ad andare avanti sono le Olimpiadi di Los Angeles 2028 - ha ammesso Djokovic - vorrei giocare lì per la Serbia, e continuare a disputare i tornei del Grande Slam. I tornei dello Slam mi piacciono, sono importanti ma non quanto le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono la vera essenza dello Sport: condividere il villaggio olimpico con i migliori atleti del Pianeta è una sensazione fantastica, mi esalta l’idea di giocare e vincere per regalare alla Serbia una medaglia olimpica. Chi non ha vissuto questa esperienza, non può comprendere appieno il mio discorso, ma per gli atleti che hanno avuto l'onore di vivere un’edizione dei Giochi Olimpici è davvero qualcosa di straordinario".