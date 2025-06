Sinner-Hanfmann, primo turno ATP 500 Halle: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A poco più di una settimana dalla sconfitta in finale al Roland Garros, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo . Dalla terra rossa parigina si passa all’erba di Halle , in Germania, dove l’azzurro è chiamato a difendere il titolo. Accreditato della prima testa di serie, al debutto se la vedrà contro il beniamino di casa Yannick Hanfmann , capace di superare le qualificazioni. Ampiamente favorito Sinner , che vuole partire col piede giusto e, soprattutto, dopo due finali perse (Roma e Roland Garros, entrambe contro Carlos Alcaraz ) vuole assolutamente tornare ad alzare un trofeo.

Sinner-Hanfmann, data e orario del match

Il match di primo turno dell’ATP 500 di Halle tra Sinner e Hanfmann andrà in scena sulla OWL Arena martedì 17 oppure mercoledì 18 giugno, con orario ancora da definire.

Sinner-Hanfmann, i precedenti

Quello di Halle sarà il terzo confronto in carriera tra Sinner e Hanfmann. I due, però, si sono sempre sfidati a livello Slam e in entrambe le occasioni ha vinto l’azzurro: agli US Open del 2023 in tre set netti e a Wimbledon nel 2024, in quattro parziali.

Dove vedere Sinner-Hanfmann in tv

L'incontro tra Sinner e Hanfmann ad Halle sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP 500 Halle, il montepremi

PRIMO TURNO - € 19.670

SECONDO TURNO - € 36.885

QUARTI DI FINALE - € 69.100

SEMIFINALE - € 135.255

FINALISTA - € 253.790

VINCITORE - € 471.755