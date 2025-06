Draper e la bellissima frase in conferenza stampa su Sinner: “Appena lo vedró…”

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo ha trascorso un paio di giorni in Pusteria con la famiglia per poi recarsi in Germania, ad Halle, dove sarà chiamato a difendere il titolo. L'azzurro debutterà in singolare contro il qualificato Yannick Hanfmann e giocherà anche il doppio insieme all'amico Lorenzo Sonego. A proposito di amici, Jack Draper ha parlato della finale di Parigi a cui hanno dato vita Sinner e Alcaraz, spendendo parole al miele per Jannik. Intervenuto in conferenza stampa da Londra - dove prenderà parte all'ATP 500 del Queen's - il tennista britannico ha rinnovato i complimenti al suo amico, anticipando cosa accadrà quando si incontreranno tra poche settimane a Wimbledon.