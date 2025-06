Diretta Sinner-Sonego, debutto in doppio ad Halle: segui il tennis oggi

HALLE (GERMANIA) - È il giorno del debutto stagionale di Jannik Sinner sull' erba . Il numero uno al mondo è impegnato non soltanto nel singolare all' Atp 500 di Halle (esordio in programma domani, da campione in carica, contro Hanfmann ) ma anche nel torneo di doppio con l'amico Lorenzo Sonego : la sfida contro il russo Karen Khachanov e lo statunitense Alex Michelsen vale l'accesso ai quarti . L'obiettivo primario dell'altoatesino è senza dubbio quello di ripartire dopo la cocente sconfitta subita in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz e prepararsi al meglio in vista di Wimbledon (al via dal 30 giugno). Segui la diretta della partita sul sito del Corriere dello Sport - Stadio .

14:55

14:45

Sinner torna in campo nel doppio

Il numero uno al mondo non gioca un match di doppio dal novembre del 2024: in quell'occasione, insieme a Matteo Berrettini, sconfisse il duo argentino Gonzalez-Molteni nella decisiva sfida dei quarti di finale di Coppa Davis.

14:40

Sinner/Sonego-Khachanov-Michelsen, i precedenti

Non ci sono precedenti tra le due coppie: l'ottavo di finale sull'erba di Halle è dunque un inedito assoluto.

14:30

Atp Halle, Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen: dove vedere il match di doppio in tv e streaming

La sfida tra gli azzurri e il duo russo-americano, valida per il primo turno (ottavi di finale) del torneo di doppio all'Atp 500 di Halle, è in programma oggi - lunedì 16 giugno 2025 - come terzo match sul campo Schauinslandreisen. Si gioca non prima delle 14:30. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Halle, Court Schauinslandreisen